Buschauffeurs schouder aan schouder tijdens ov-staking

Kennelijk waren die vervoerders ook verrast door de massale stakingsbereidheid van hun werknemers, want een aantal had zijn informatievoorziening niet op orde. Zeker in de ochtend was er veel verwarring of er nog wel bussen gingen rijden of niet. Arriva paste bijvoorbeeld de informatie op de borden pas in de loop van de ochtend aan, vertelt woordvoerder Maaike Visser. ,, We begrijpen dat de informatie verwarrend was, dat is een probleem waar we vanochtend inderdaad mee te maken hadden. Het is veel werk om al die ritten uit het systeem te halen, dus het duurde even voor het was opgelost, maar sinds een uur of tien zouden de informatieborden geen ritten meer moeten aangeven.’’