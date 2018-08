Canadees Ben Smith wordt nieuwe baas Air France-KLM

Smith wordt uiterlijk per 30 september de nieuwe bestuursvoorzitter van Air France-KLM. Geruchten over Smith als opvolger van de in mei opgestapte Jean-Marc Janaillac deden al langer de ronde.



Smith rest onder meer de zware taak om een loongeschil met piloten van Air France de wereld uit te helpen. Eerder dit jaar voerden de vliegers meermaals acties in hun roep om meer salaris. Dit kostte het bedrijf honderden miljoenen euro's.

Onpartijdig

Een aantal vakbonden, waaronder de Franse pilotenvakbond SNPL, de belangrijkste vertegenwoordiger van Air Francepiloten, laat weten fel gekant te zijn tegen de benoeming van de Canadees. De bond pleitte recent nog voor tussenkomst van de Franse president Emmanuel Macron, opdat de kandidaten een 'onpartijdige behandeling' zouden krijgen.



Het conflict met de Franse piloten bezegelde eerder het lot van Smiths voorganger Jean-Marc Janaillac. In afwachting van de benoeming van de nieuwe baas schortten de vliegers verdere stakingen op. Franse vakbonden zouden ook verdere wijzigingen in het management bij de luchtvaartcombinatie hebben geëist.

Volledig scherm Ben Smith © EPA

Air Canada

Smith heeft in elk geval ruime ervaring met onderhandelingen met vakbonden bij Air Canada. Hij ging voorop in de gesprekken met zowel piloten als het cabinepersoneel en sloot daar in 2015 nieuwe cao's voor de duur van tien jaar.



Volgens niet-uitvoerend voorzitter Anne-Marie Couderc van Air France-KLM is de aanstelling van Smith uitstekend nieuws voor het concern. Ze prijst onder meer de vernieuwende leiderschapskwaliteiten van Smith. Ook wees ze op zijn staat van dienst bij Air Canada.



KLM-baas Pieter Elbers is eveneens blij met de benoeming van Ben Smith. Volgens de Nederlander, die zelf in het geruchtencircuit ook werd genoemd als kandidaat om Jean-Marc Janaillac op te volgen, is het goed dat er nu duidelijkheid is. Elbers kijkt vol vertrouwen uit naar de samenwerking met de Canadees. Hij benadrukt dat er de nodige uitdagingen liggen voor Air France-KLM in de toekomst om samen met Smith op te pakken.

Kans