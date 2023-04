Cao-akkoord ING: bankmedewerkers krijgen er tot 14 procent loon bij

Door de deal kan ING-personeel volgens de FNV rekenen op een loonsverhoging van 14 procent voor de laagste salarisschalen en tot 4 procent voor de hoogste. ,,Dit resultaat werd behaald nadat bankmedewerkers maanden actievoerden en begin deze maand zelfs voor het eerst in de geschiedenis van ING staakten.”

Duygu Akçay, bestuurder FNV Finance: ,,Ik ben heel trots op de emancipatie die de bankmedewerkers samen met de FNV hebben doorgemaakt. De directie kan - ook richting de toekomst - niet meer om de thema’s heen die nu geagendeerd zijn. We zijn er nog niet, dit is pas het begin.’’

Na de stakingsdag in Leeuwarden, eind vorige maand, kwam de directie van ING met een verbeterd nieuw eindbod. Dat is uiteindelijk voorgelegd aan de leden, die tot begin deze week konden stemmen. De stakingen die FNV voor de komende week had gepland, gaan vanwege het cao-akkoord niet door.