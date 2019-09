Chaos en onrust bij reizigers Thomas Cook: ‘Dit is een nachtmerrie’

Thomas CookNu het doek is gevallen voor de Britse reisorganisatie Thomas Cook , zijn benauwde tijden aangebroken voor de reizigers. Op de vliegvelden zijn vele tienduizenden Britse reizigers wanhopig. Lange rijen, chaos en veel onduidelijkheid over de terugreis. Ook Nederlandse reizigers maken zich zorgen. Veel duidelijkheid kan de Nederlandse tak van de reisorganisatie, hier bekend als Neckermann Reizen en Thomas Cook Nederland, niet geven: ,,Het kan nog alle kanten op.”

Wat is er aan de hand?

Het doek is gevallen voor de noodlijdende Thomas Cook Group, de oudste touroperator wereldwijd. Na 178 jaar heeft het bedrijf met 22.000 medewerkers de stekker uit zijn activiteiten getrokken. De boekingen zijn geannuleerd, de vliegtuigen van Thomas Cook liggen aan de ketting. Het faillissement treft vooralsnog alleen de moedermaatschappij en de Britse tak. De Britse reisgigant hoopte dit weekend nog een reddingsboei toegeworpen te krijgen van privé-investeerders en de Britse overheid, maar tevergeefs.

Chaos

De lokale reisleiders hebben ondertussen hun handen vol aan ‘Operatie Matterhorn’. Door het faillissement moeten de komende twee weken zo'n 150.000 Britten worden teruggehaald uit het buitenland. Reizigers spreken van chaotische en verhitte toestanden op de vliegvelden. ,,Een nachtmerrie’’, aldus een Brit die met zijn kinderen het vliegveld van het Spaanse Mallorca wacht op de terugvlucht. Er worden de komende tijd 45 vliegtuigen ingezet van luchtvaartmaatschappijen als British Airways en Easyjet.

Tot en met woensdag vertrekken vanaf dertien Griekse vliegvelden vervangende vluchten die bijna de helft van de vakantiegangers rond hun oorspronkelijke vertrektijd weer naar huis brengen. Alleen al op het Griekse eiland Kreta zitten naar schatting 20.000 Britten. De rekening voor de repatriëring, de grootste in vredestijd, is voor de belastingbetaler. De hele operatie kost volgens de Britse media zo’n 100 miljoen pond (omgerekend 113 miljoen euro). Ook hoteliers vrezen flinke verliezen door het omvallen van de touroperator. In Tunesië werden reizigers zelfs gegijzeld, omdat zij nog voor hun kamers moesten betalen.

Gevolgen Nederland

De onrust bij de Nederlandse reiziger is groot. is Bij de klantenservice van Thomas Cook Nederland zijn honderden vragen en klachten binnengekomen van klanten die in het buitenland zitten of die op het punt staan te vertrekken. ‘Ik zou morgen vertrekken naar Tenerife, kan of moet ik nog wel vertrekken?’ ‘Ik ben in Turkije en mijn hotelier vraagt opeens extra geld’, vragen zij zich zoal af. Zo’n 10.000 Nederlanders zijn momenteel met Thomas Cook in het buitenland, maar de woordvoerster benadrukt: ,,Zij hoeven hun reis echt niet af te breken.’’ En, zo voegt ze eraan toe: ,, Hotels mogen geen betalingen van gasten eisen of ze uit hun hotelkamer zetten.’’

De moedermaatschappij Thomas Cook Groep en de Britse dochter failliet is verklaard maar de Nederlandse tak (ook de Duitse, de Belgische en Scandinavische tak) is buiten het faillissement gebleven. De 40.000 tot 50.000 Nederlandse vakantiegangers die tot het einde van de winter zouden vertrekken hoeven volgens de woordvoerster niet te vrezen dat hun reis niet doorgaat. Ze wijst erop dat mensen die via Thomas Cook/Neckermann Reizen een pakketreis hebben geboekt, beschermd zijn via de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR).

Wat doet het garantiefonds?

Bij een faillissement van een aangesloten reisorganisatie springt de SGR bij. Voor alle geboekte pakketreizen zoekt het een oplossing: een alternatief voor de geboekte hotels en/of vluchten óf de reis wordt terugbetaald. De garantieregeling staat los van de bestemming of de hoogte van de reissom. Voor wie losse vliegtickets heeft geboekt, heeft het SGR minder goed nieuws.

Die reizigers kunnen namelijk geen beroep doen op de garantieregeling. Ook lijndiensten en charters vallen niet onder de SGR-garantie. Bij Thomas Cook Nederland is het gros van de geboekte reizen pakketreizen. Overigens kan het garantiefonds op dit moment nog niets betekenen voor Nederlandse reizigers, dat kan alleen in actie komen bij een faillissement.

Hoe nu verder met Thomas Cook Nederland?

Nederland heeft de stille hoop dat het samen met onder meer de Belgische en Duitse collega’s verder kan gaan. Daarvoor worden nu verschillende scenario’s bestudeerd, laat de onderneming weten. Of zo’n ‘continentaal-Europese organisatie’ haalbaar is, durft zij niet te zeggen. Wel is de Nederlandse tak volgens de zegsvrouw rendabel genoeg om te overleven. ,,Er worden veel reizen geboekt en er is genoeg geld.”

Waarom gingen Thomas Cook Group en de Britse tak kopje onder?

Het bedrijf had het al langer zwaar. Na een ongelukkige overname van een Britse rivaal tien jaar geleden zat het op een zware schuldenberg. De laatste jaren zag het zijn inkomsten hard teruglopen door wegblijvende klanten, onder andere als gevolg van de dreiging van de brexit en het mooie zomerweer dat veel consumenten in eigen land deed blijven.



Verder speelden de stijgende benzinekosten en de harde opstelling van investeerders het bedrijf parten. Volgens experts maakte het bovenal te weinig vaart met investeringen in online vernieuwingen toegespitst op veranderend consumentengedrag. Iets waar nieuwkomers als Booking en Airbnb wel slim op hebben weten in te spelen.