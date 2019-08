‘Check je verzekering als je een auto koopt van een particulier’

Verzekeraars keren bij diefstal of als een auto total loss is geraakt lang niet altijd het volledige aankoopbedrag uit aan hun klanten. Als de tweedehands auto gekocht is van een particulier, kan het schadebedrag een stuk lager uitvallen, waarschuwen de onderzoekers van Geld.nl. Het advies van de vergelijker: voorkom teleurstellingen en check je polisvoorwaarden.

Wie zijn tweedehands auto beperkt casco of allrisk heeft verzekerd, krijgt bij eventuele diefstal of als de auto total loss is geraakt in principe het hele aankoopbedrag terug van zijn verzekeraar. In principe, want verzekeraars blijken nogal wat eisen te stellen. Een daarvan: de plek waar je de auto hebt gekocht.

Volgens het onderzoek van Geld.nl kunnen de verzekerden van 11 van de 21 onderzochte verzekeraars alleen in aanmerking komen voor de zogeheten aanschafwaarderegeling als de auto bij een BOVAG erkend bedrijf of een officiële dealer is gekocht.​ Is de auto bijvoorbeeld via Marktplaats gekocht, dan keren die verzekeraars een maximaal bedrag uit gebaseerd op de zogeheten BOVAG- of ANWB-koerslijst. De verzekeraar kijkt dan in die lijst wat dezelfde auto, met een gelijke kilometerstand, accessoires en hetzelfde bouwjaar, heeft gekost.

Eis