China treedt zo totalitair op dat zelfs een normaal verkoudheidje verdacht lijkt

Hoe stil staat China? Het is een vraag die wij economen de laatste weken koortsachtig proberen te beantwoorden. Welk deel van de uitgestelde aankopen wordt straks ingehaald? Hoeveel vraag naar olie of Duitse auto's gaat eeuwig verloren? Wat voor plannen heeft de Chinese overheid om de fabriek van de wereld die China is weer aan te zwengelen zodra het virus onder controle is?



Als het om China gaat, dan moet je in deze tijden creatief worden. Cijfers uit China zijn vaak niet wat ze lijken, maar nu heeft president Xi Jinping al helemaal geen zin om onwelgevallige informatie te verspreiden. En dus zoeken wij naar satellietbeelden die laten zien dat het dagelijkse verkeer van China voor 80 procent is stilgevallen.



Ook kijken we naar de CO2-emissies boven China. Want als de schoorstenen roken, dan draait de economie, is het idee. Alles bij elkaar lijkt de economie naar schatting op 40 tot 50 procent van haar capaciteit te draaien. In het kielzog daarvan zal de export naar China zwaar terugvallen. De import uit China zal schaars en dus duurder worden. Toch lijkt het aantal nieuwe besmettingen af te nemen en zeggen experts dat de piek in februari bereikt gaat worden.