CNV wil af van misbruik concurrentiebeding: ‘Het is een manier geworden om personeel aan je te binden’

,,Werkgevers zetten tegenwoordig bijna standaard een concurrentiebeding in het arbeidscontract. Daarmee willen ze het personeel aan zich binden. Door het beding kan een werknemer niet overstappen naar een concurrent’’, zegt Piet Fortuin, voorzitter van vakbond CNV.

Het gebruik van het beding loopt de spuigaten uit volgens de vakbondsvoorzitter. ,,In meer dan een derde van de arbeidscontracten staat tegenwoordig een concurrentiebeding. Het is echt veel te veel standaard geworden.’’

Uit een rapport van onderzoeksbureau Panteia bleek dat inmiddels in 37 procent van de arbeidscontracten een concurrentiebeding is opgenomen. In 2015 was dit nog maar 19 procent.

Kennis beschermen

Het concurrentiebeding is in 1907 geïntroduceerd en gold voor heel specifieke kennis. ,,Zoiets als bij octrooirecht. Die kennis wil je beschermen. ASML zal bijvoorbeeld niet willen dat een toponderzoeker naar een concurrent vertrekt’’, aldus Fortuin. ,,Maar het gebruik is nu helemaal uit het lood geslagen.’’

Steeds vaker melden leden zich bij de bond met klachten over het beding. ,,We hadden zelfs een timmerman die niet naar een ander bouwbedrijf mocht overstappen. Welke specifieke kennis heeft nou een timmerman?’’

Het gaat ook allang niet meer om het voorkomen dat gevoelige informatie naar de concurrent verdwijnt, ziet Fortuin. ,,Het is een manier geworden om personeel aan je te binden. In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt gebruiken, of misbruiken, werkgevers het concurrentiebeding hiervoor.’’

Hoge Raad

Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat bij juridisch dienstverlener DAS ziet ook dat het concurrentiebeding in deze krappe arbeidsmarkt wordt gebruikt om personeel te beletten naar een concurrent over te stappen. ,,Maar daar is het concurrentiebeding niet voor bedoeld. Dat heeft de Hoge Raad al eerder bepaald.’’

In de praktijk blijken de concurrentiebedingen lang niet altijd houdbaar. ,,In tijdelijke contracten mag je bijvoorbeeld doorgaans geen concurrentiebeding opnemen, maar het gebeurt toch vaak. Zo’n beding is meestal nietig’’, weet Besselink. Ook in andere gevallen is er lang niet altijd sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen om een concurrentiebeding op te nemen.

Werknemers die zo’n beding juridisch aanvechten hebben daarom een goede kans de zaak te winnen. ,,We zien dat rechters het beding vaak aan de kant schuiven’’, aldus Fortuin.

Toch ziet Besselink geen grote toename in rechtszaken om onder het beding uit te komen. Een reden is dat zo’n zaak vaak lang duurt. En dan is de baan waar de werknemer op hoopte al aan een ander vergeven.

Doeltreffende oplossing

Fortuin ziet wel een simpele en doeltreffende oplossing om het gebruik van het concurrentiebeding aan banden te leggen. ,,Laat de werkgever betalen. Wij stellen voor dat de werkgever 70 tot 80 procent van het laatstverdiende loon aan de werknemer betaalt zolang als de looptijd van het concurrentiebeding. Dan zullen werkgevers wel nadenken of ze een concurrentiebeding willen of niet.’’

Fortuin verwacht zelf dat zo’n 95 procent van de overbodige gedingen zal verdwijnen op deze manier. ,,Als het geld kost, zullen veel werkgevers zeggen laat maar, dat heb ik er niet voor over.’’

De beprijzing die het CNV voorstelt is fors. ,,In het buitenland zie je dat werkgevers 30 tot 50 procent van het loon moeten betalen gedurende de looptijd van het concurrentiebeding’’, aldus Besselink.

Al langer kritiek

Er is al langer kritiek op het concurrentiebeding. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is inmiddels bezig met een nieuw wetsvoorstel om het gebruik van het concurrentiebeding aan banden te leggen. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar klaar zal zijn.

Maar werknemers hoeven niet te wachten tot de nieuwe wet er is. Besselink wijst erop dat werknemers een concurrentiebeding in hun arbeidscontract niet zonder meer hoeven te accepteren. ,,Het is niet waar dat een concurrentiebeding in de praktijk niets voorstelt. Een werkgever kan je er in bepaalde situaties wel aan houden. Maar ga niet klakkeloos akkoord met zo’n beding. Je kunt er over onderhandelen.’’