Coca-Cola blijkt banenmotor

De frisdrankenproducent Coca-Cola in Nederland levert een flinke bijdrage aan de regionale en nationale economie. Bij het bedrijf werken - met name in Dongen - 725 mensen, maar het frisdrankbedrijf zorgt voor ruim 13.500 directe en indirecte banen in heel Nederland.

Dat stelt het onderzoeksbureau Steward Redqueen in een onderzoek. Het bureau heeft op verzoek van de frisdrankproducent de economische bijdrage van het bedrijf in kaart gebracht. ,,We hebben min of meer gekeken waar iedere euro die de consument aan een flesje of blokje cola besteedt, uiteindelijk terechtkomt en waar dat toe leidt'', zegt onderzoeker René Kim. ,,De Nederlandse economie zien we dan als een bord spaghetti en Coca-Cola maakt daar een sliertje van uit.''

580 miljoen

Coca-Cola produceert in Dongen 580 miljoen liter frisdrank per jaar, die aan de man wordt gebracht op circa 90.000 verkooppunten. Het bedrijf heeft 725 mensen in dienst voor productie, distributie, verkoop en marketing.

Maar die directe werkgelegenheid is dus niet alles. De activiteiten van het bedrijf, al negentig jaar actief in Dongen, leiden in totaal tot 13.500 banen, zo zegt onderzoeker Kim te hebben berekend. De horeca slokt daarvan de grootste hoeveelheid op, in totaal zo'n 7.800 banen. Daarnaast betrekt het bedrijf in Dongen suikerbieten van pakweg tweehonderd boeren in het zuiden van het land.

Ook bij andere leveranciers zorgt Coca-Cola direct of indirect voor werkgelegenheid. Glas- en blikproducent Ardagh, met vestigingen in Dongen en Oss, zorgt voor het omhulsel. Ook weer goed voor 650 jobs.

Belastingen

De frisdrankfabriek in Dongen, waarvan de productie vrijwel in zijn geheel in Nederland wordt verkocht, draagt volgens de onderzoekers jaarlijks ongeveer 1,3 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. Een groot deel daarvan, 472 miljoen euro, betreft belastingen.

Onderzoeker Kim: ,,Elke euro aan inkomsten hier genereert 8 euro aan extra waarde in de rest elders in de economie. Door salarissen, door winst voor bedrijven en door overheidsinkomsten. Dat maakt het tot een bedrijf van belang voor de regionale en nationale economie.''

