Competitie tussen collega's, goed of gevaarlijk?

CEO easyJet levert vrijwillig salaris in wegens gen­der­on­ge­lijk­heid

19:26 De nieuwe directeur van vliegmaatschappij easyJet, Johan Lundgren, levert vrijwillig 38.000 euro aan salaris in, zodat hij evenveel verdient als zijn vrouwelijke voorganger. ,,We willen gelijke salarissen en kansen voor mannen en vrouwen," zegt hij tegen The Guardian.