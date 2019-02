Consument vindt belastingaangifte doen leuker dan stofzuigen

Bijna een op de drie Nederlanders vult liever zijn belastingaangifte in dan dat hij iets in het huishouden doet. Dit is een van de opvallende conclusies in een vandaag te verschijnen onderzoek van de Belastingdienst.

Aanleiding voor dit onderzoek: vanaf morgen tot 1 mei kunnen miljoenen Nederlanders weer hun belastingaangifte doen. De meeste mensen zullen niet staan te springen maar héél erg vinden ze het kennelijk niet. Zo zegt een meerderheid van de Nederlanders het een eenvoudig klusje te vinden. Eén op de drie is er zelfs minder dan een half uur mee bezig.

Het is een hele verbetering ten opzichte van een jaar geleden. In een eerder onderzoek van de fiscus gaf nog een kwart van de particulieren aan er een half uur aan te besteden. En een andere verbetering: zeven op de tien particulieren zegt de belastingaangifte achteraf eenvoudiger te vinden dan dat hij dacht. Een jaar geleden gold dat nog voor 64 procent.

De nieuwste resultaten kunnen de fiscus wel bekoren. ,,Een groeiende groep Nederlanders vindt aangifte doen een leuker klusje dan stofzuigen’’, reageert directeur particulieren van de Belastingdienst, Eline Spros. De afgelopen jaren heeft de fiscus het aantal mensen dat de aangifte zelf invult zien toenemen. Het overgrote deel van de ondervraagden doet het tegenwoordig zonder hulp, een deel vraagt een partner, familie of bekende even mee te kijken. Steeds minder vaak schakelen consumenten hulp in.

Terecht, vindt de Consumentenbond. Het is een stuk makkelijker dan veel mensen denken, zegt directeur Olof King van de consumentenorganisatie. ,,Zeker wanneer mensen alleen een inkomen hebben uit loondienst of pensioen en eventueel een koophuis en spaargeld, dan is het een fluitje van een cent.’’

Wat het volgens hen een fluitje van een cent maakt: de vooraf ingevulde belastingaangifte. Veel gegevens, zoals de inkomsten, spaarsaldo en hypotheekgegevens zijn tegenwoordig al ingevuld, waardoor particulieren minder tijd kwijt zijn aan de aangifte. ,,Uiteraard blijft het wel van belang dat iedereen zijn gegevens goed controleert en aanvult waar nodig”, reageert Spros. Waar mensen sowieso alert op moeten zijn zijn, zo vult Spros aan, zijn de aftrekposten, want “wij weten ook niet alles”. Zo moeten particulieren bijvoorbeeld zelf de zorgkosten of studiekosten opgeven.

Spannend

Voor sommige mensen blijft het nog wel een spannend en lastige klus. Voor die groep is er genoeg info te vinden online, zegt de Consumentenbond. Spros van de Belastingdienst vult aan: ,,We hebben op onze website veel informatie met tips over de aangifte. Ook kunnen mensen bij kantoren van de belastingdiensten terecht voor hulp of bij maatschappelijke organisaties en bibliotheken.”

Consumenten kunnen tot 1 mei aangifte doen. Twee derde is voornemens om de aangifte vóór 1 april in te vullen. Het voordeel is dat zij dan voor 1 juli bericht krijgen over de aangifte én vooral of ze geld terugkrijgen dan wel moeten bijbetalen. Vorig jaar deed een recordaantal van 400.000 mensen al direct de eerste dag aangifte.

Of dat record morgen gebroken wordt, durft de Belastingdienst niet te zeggen. Maar de dienst verwacht wel dat een groot aantal de aangifte op korte termijn invult. Spros wijst op de uitkomsten in het onderzoek: daarin gaf 64 procent aan de aangifte in de eerste twee weken van maart te willen invullen. ,,Sommige mensen kunnen niet wachten om aangifte te doen. De eerste aangiften stromen altijd al na middernacht binnen.’’