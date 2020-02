Consumenten kunnen duizenden euro’s minder lenen voor auto of verbouwing

Even een persoonlijke lening afsluiten voor de aanschaf van een auto, verbouwing of droomvakantie? Sinds dit jaar kunnen consumenten fors minder lenen. ,,Dit moet voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden steken en financieel in de knel komen.”

Volgens berekeningen van vergelijker Independer kunnen huishoudens dit jaar duizenden tot wel tienduizenden euro’s minder lenen, afhankelijk van iemands financiële situatie. ,,Vooral voor mensen met kinderen is het moeilijker geworden om een lening af te sluiten”, constateert Guido Rodenburg van Independer, die op een rijtje heeft gezet hoe de maatregel uitpakt voor verschillende type huishoudens.

Uit het overzicht blijkt onder andere dat een alleenstaande met kinderen en een netto maandinkomen van 1.900 euro met 400 euro aan huurlasten 10.000 euro (-50 procent) minder kan lenen dan een jaar eerder. Dat was 24.060 euro en nu gedaald naar 12.790 euro. Ook een samenwonend stel met kinderen in een koopwoning met bruto maandlasten van 1400 euro en een gezamenlijk netto-inkomen van 3.500 euro kunnen fors minder lenen. Vorig jaar was dat maximaal 48.400 euro, nu nog ‘maar’ 25.050 euro.

Ook mensen zonder kinderen kunnen aanzienlijk minder lenen. Een alleenstaande met een huur van 400 euro per maand en 1.900 euro aan netto inkomsten kon vorig jaar nog ruim 28.000 euro lenen en nu iets minder dan 26.000 euro. Wie 700 euro betaalt aan zijn huur en 1900 netto per maand verdient kon vorig jaar nog 13.310 euro lenen maar ‘krijgt’ nu 10.873 euro.

Financiële problemen

De instantie die jaarlijks vaststelt wat huishoudens mogen lenen, de Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFN), beaamt dat door de nieuwe regels meer mensen dit jaar minder kunnen lenen. ,,We willen voorkomen dat mensen meer lenen dan verantwoord is en daardoor in financiële problemen komen”, verklaart de VFN-voorzitter Martin Aalders.

De AFM is te spreken over de aanpassing, laat woordvoerster Yolanda Biekmann weten. De financieel toezichthouder riep de brancheorganisaties begin vorig jaar op om de leennormen aan te scherpen. Het tikte in het verleden meerdere kredietverleners en banken op de vingers, omdat die zich niet aan de VFN-regels hadden gehouden.

,,Overkreditering kan op lange termijn grote impact hebben op het huishoudbudget van consumenten en bovendien kunnen betalingsachterstanden tot langdurige schuldenproblematiek leiden. Dat is onwenselijk”, zegt de AFM-woordvoerster.

Bij de nieuwe berekening heeft VFN onder andere rekening gehouden met hogere kosten voor levensonderhoud voor gezinnen. Ook is er een extra marge aangehouden voor het verschil tussen bruto en netto uitgaven voor koopwoningen. ,,De berekening is nu helderder”, vindt Aalders.

Vreemd

Wat vergelijkingssite Geld.nl betreft, zou het de kredietaanbieders en banken sieren als ze ook sleutelen aan de rentestanden voor consumptieve kredieten. Daar is de afgelopen tijd weinig aan veranderd, terwijl de hypotheekrentes en spaarrentes wel flink zijn gedaald. ,,Voor bijvoorbeeld rood staan op de betaalrekening of een schuld op de creditcard betaalt iemand bijna 14 procent aan rente,” reageert Amanda Bulthuis van de vergelijker.

De VFN zegt aan die rentestand weinig te kunnen veranderen. De voorzitter benadrukt dat het aan de individuele kredietaanbieders is om te bepalen hoeveel rente zij vragen. Overigens zijn zij wel gehouden aan het maximum vastgestelde tarief: 14 procent op jaarbasis. Aalders: ,,De aanbieders lopen wel meer risico bij het verstrekken van een particuliere lening en houden daar vaak een extra marge aan.”

Bewust

Wat betreft de hoge rente zegt de AFM dat bepaalde type krediet ‘inderdaad een hoge, maar toegestane, rente’ kennen. ,,Belangrijk is dat consumenten zich ervan bewust zijn dat ze een krediet afsluiten met een terugbetalingsverplichting en (rente)kosten.”

Dat dit laatste lang niet altijd het geval is, constateerde de toezichthouder jaren geleden in een eigen onderzoek. Toen bleek dat de waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld!’ geen afschrikwekkend effect had op consumenten.

Illustratief is dat één op de vijf Nederlanders een of meerdere leningen heeft, zoals roodstaan op de bankrekening of een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Bij elkaar opgeteld gaat het om een particuliere schuld (de hypothecaire leningen zijn niet meegerekend) van 15,4 miljard euro. ,,Nu hoeft een schuld natuurlijk niet per se verkeerd of fout te zijn maar 15 miljard is wel een fors bedrag", geeft hij toe.

Eerder bleek uit een onderzoek van DNB dat één op de zeven Nederlanders het niet voor elkaar krijgt om binnen een maand 2.000 euro neer te leggen, mocht zich een financiële tegenvaller voordoen. Een verontrustende ontwikkeling, zei de toezichthouder daarover.