Consumentenbond: Webwinkels misleiden met verkoop van niet-leverbare producten

De organisatie Thuiswinkel.org, die achter het keurmerk zit, geeft aan nog geen klachten over de kwestie te hebben ontvangen via haar klachtenloket. Directeur Marlene ten Ham van de webwinkelbrancheorganisatie wijst erop dat het ook niet per se een klachtwaardige situatie is als mensen bijvoorbeeld een nieuwer model krijgen dan ze eigenlijk hadden besteld. Maar ze erkent dat het wel misleidend is als webwinkels onjuiste informatie verstrekken over hun voorraad. Thuiswinkel.org zal daar volgens haar achteraan gaan. Ten Ham geeft ook aan dat consumenten het recht hebben om de koopovereenkomst te ontbinden als een besteld product niet meer leverbaar is.