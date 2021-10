Coolblue naar de beurs, bedrijf zet vooral in op groei in Duitsland

Webwinkel Coolblue gaat over twee weken naar de beurs in Amsterdam. Door het uitgeven van nieuwe aandelen hoopt het Rotterdamse bedrijf 150 miljoen vers kapitaal op te halen. Hiermee wil Coolblue vooral investeren in Duitsland. Oprichter Pieter Zwart zegt dat hij ook na de beursgang grootste aandeelhouder blijft.

Eigenlijk zou de witgoed- en elektronicaspecialist afgelopen voorjaar al de gang naar Beursplein 5 hebben gemaakt, maar de timing was volgens ceo Pieter zwart nog niet optimaal. ,,Nu wel. We zijn er klaar voor. Ik heb heel veel zin om deze stap te zetten. Het geeft ons de kans verder te groeien en naamsbekendheid verder uit te bouwen. In Nederland en België kent zo'n beetje iedereen Coolblue, maar Duitsland is een ander verhaal. Juist daar willen we flink groeien. Zowel online als met fysieke winkels. Op 19 november openen we onze eerste winkel in Duitsland, in Düsseldorf.’’ Ook in thuisland Nederland en België wil Zwart nog meer winkels openen, zo is Coolblue vanaf vandaag ook in Antwerpen (Wilrijk) te vinden.

Ook wil het in 1999 opgerichte bedrijf investeren in zijn zogeheten home&go-concept. Zwart: ,,De markt in onder meer zonnepanelen en laadpalen wordt steeds groter. Schone energie is de toekomst, ook voor onze huizen. Daar zetten we groot op in. We installeren en verkopen nu al laadpalen en panelen en proberen deze duurzame infrastructuur voor iedereen bereikbaar te maken.’’

Record

De beursgang komt op een moment dat de beurskoersen het ene record na het andere vestigen. Coolblue wordt het 17de bedrijf dat dit jaar in Amsterdam een notering krijgt. Het bedrijf mikt op een waardering van zo'n 3 miljard. De bedragen die circuleren variëren van 3 tot 6 miljard euro. Wat het uiteindelijk wordt, zal afhangen van de interesse bij investeerders. Het is de bedoeling dat 20 tot 30 procent van de aandelen vrij verhandelbaar is. Ook particulieren krijgen de mogelijkheid in te schrijven op de beursgang.

De kans is groot dat de beursgang een succes wordt. Het gaat Coolblue operationeel behoorlijk voor de wind. Met name als gevolg van de lockdowns steeg de omzet vorig jaar met 34 procent naar 2 miljard euro. De bedrijfswinst (ebitda) verdubbelde ruim naar 114 miljoen euro. De onderliggende nettowinst steeg tot 53 miljoen euro. In het eerste halfjaar van 2021 maakte het bedrijf een omzetgroei door van 31 procent.

Oprichter Zwart heeft 51 procent van de aandelen in bezit, investeringsmaatschappij HAL de overige 49 procent. ,,Ik ben van plan om ook na de beursgang grootste aandeelhouder te blijven en blijf dus volop betrokken bij alle ontwikkelingen’’, meldt Zwart.

Het personeel van Coolblue (er werken zesduizend mensen) profiteert mee van een beursintroductie. Het bedrijf gaf eerder zijn medewerkers die minstens een jaar in dienst waren, een aandelenpakketje als bonus.