Coronacrisis drijft KLM diep in het rood: 275 miljoen verlies in eerste kwartaal

KLM heeft het eerste kwartaal van 2020 afgesloten met een operationeel verlies van 275 miljoen euro. De luchtvaartmaatschappij wordt net als sectorgenoten keihard geraakt door de coronacrisis, in verband waarmee een gigantische hoeveelheid vluchten zijn geschrapt. De prestaties in het tweede en derde kwartaal worden naar verwachting nog slechter doordat, zoals het er nu naar uitziet, respectievelijk 95 en 80 procent van de geplande vluchten niet vertrekt.

Het operationele verlies van KLM viel op jaarbasis 228 miljoen euro hoger uit. Bij zustermaatschappij Air France was het operationele tekort 536 miljoen euro. Het resultaat van moederbedrijf Air France-KLM, waar ook prijsvechter Transavia toe behoort, kwam uit op 815 miljoen euro negatief. Dat is 100 miljoen euro slechter dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend.



Bovenop de opgedroogde passagiersstromen door de crisis kampt Air France-KLM ook met ongunstige brandstofovereenkomsten. Sinds het afsluiten van de zogeheten hedging-contracten is de olieprijs fors gekelderd. Het negatieve effect bedraagt 455 miljoen euro.



Uitgestelde belastingvorderingen en afschrijvingen voor het eerder uit de vloot halen van de iconische Boeing 747-toestellen zadelen de onderneming ook nog eens op met een last van bijna 200 miljoen euro. Het nettoverlies kwam in het eerste kwartaal alles bij elkaar uit op 1,8 miljard euro.

400 miljoen per maand

De omzet van de onderneming daalde met 922 miljoen euro tot ruim 5 miljard euro. Tot het moment dat het coronavirus de vluchtschema's in de war schopte, waren de resultaten iets beter dan een jaar eerder.

Alle kostenbesparende maatregelen ten spijt, goed voor maandelijks een besparing van 350 miljoen euro, stroomt bij Air France-KLM maandelijks 400 miljoen euro uit de kas. Daarbij is onzeker hoelang de crisis aanhoudt.



Om Air France-KLM door de crisis te loodsen heeft de Franse regering 7 miljard euro aan steun toegezegd via lenigen en garantstellingen. Over 2 tot 4 miljard euro steun van de Nederlandse overheid voor KLM wordt nog onderhandeld. Zonder hulp van Den Haag en Parijs zou Air France-KLM het naar verluidt nog tot in de zomer kunnen uitzingen.



Financieel directeur Frédéric Gagey liet zich daar in een toelichting niet concreet over uit. Hij verwacht snel duidelijkheid over de steun door de Nederlandse overheid. Gagey benadrukte ook dat de onderneming en de sector zowel politiek als maatschappelijk onder druk staan om te verduurzamen. Die ambitie blijft wat hem betreft overeind.