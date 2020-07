Coronafraudeurs richten pijlen op ouderen: ‘Vraag nu uw virusvrije betaalpas aan’

Hermine Pinke Scheuer verloor in maart dit jaar haar man, met wie ze 63 jaar getrouwd was. ,,Hij lag in het verpleeghuis. Door de coronamaatregelen mocht ik hem niet bezoeken. Ik kon zelfs niet door het raam kijken, omdat hij op een hogere verdieping lag. Hij stierf alleen. Dat vond ik heel erg, omdat we elkaar beloofd hadden ervoor te zorgen dat we thuis zouden sterven.''