'Crimineel koopt DDoS aanval op bank voor slechts 40 euro'

Het Centraal Planbureau spreekt in Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018 over een 'continue digitale wapenwedloop' tussen hackers, computerbeveiligers en justitie. ,,Criminelen gaan geraffineerder te werk waardoor gebruikers vaak lastig onderscheid kunnen maken tussen bonafide en valse berichten en websites."



Zo blijkt al 33 procent van de malafide websites gebruik te maken van het beveiligde https-protocol. ,,Veel gebruikers denken ten onrechte dat https-sites altijd bonafide zijn", stellen de CPB-onderzoekers.



Ook het delven van cryptomunten is geliefd bij internetcriminelen: het aantal incidenten waarbij gebruikers van McAfee-beveiligingssoftware tóch zijn ingezet om bitcoins en andere cryptomunten te delven ('cryptojacking') steeg in de eerste maanden van dit jaar met factor zes van 400.000 naar 3 miljoen.



Al met al moest ruim een op de tien bedrijven recent kosten maken door een computerhack. Prominent voorbeeld is containergigant Maersk dat door het nonPetya-virus 300 miljoen dollar schade leed, onder andere de terminal in de Rotterdamse haven kwam vorig jaar juni geheel stil te liggen. Onder gewone Nederlanders kampten drie op de honderd personen met financiële schade door een online incident, in de helft van de gevallen bedroeg die minstens 100 euro.