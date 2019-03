Curator: kopers staan in de rij voor OP=OP Voordeelshop

De ruim 1100 medewerkers wachten al dagen op hun salaris. Uitkeringsinstantie UWV neemt die loonbetaling nu voor zijn rekening. Vooralsnog blijven de medewerkers ‘gewoon aan het werk’. De keten telt 141 winkels, waarvan er 11 in handen zijn van franchisers. Die franchisers, waarvan één is gevestigd op Curaçao en één op Aruba, vallen buiten het faillissement.

De keten wijt het faillissement aan een te snelle groei en ‘uitdagende marktomstandigheden’. Het lijkt erop dat van dat laatste niet iedereen wakker ligt; er hebben zich al verschillende geïnteresseerden gemeld bij de curatoren. Het precieze aantal wil curator Ynze Talstra niet kwijt. Wel geeft hij aan dat het meerdere partijen zijn, dat het aantal gestaag groeit en dat hij verwacht dat nog meer partijen de komende tijd volgen. Over de kans op een doorstart zegt hij: ,,Het is te vroeg om daar harde uitspraken over te doen, maar we zetten alles op alles om een goede overnamekandidaat te vinden.’’