CV-ketel in de ban, wat gaat u dat kosten?

Vanaf 2021 moet de traditionele, puur op gas gestookte cv-ketel in de ban . Maar wat betekent dat concreet en wat kost dat u? Zeven vragen over de cv van de toekomst.

Mijn cv-ketel is nieuw of pas enkele jaren oud. Moet ik die per 2021 ook vervangen?

Wees gerust, u wordt niet op kosten gejaagd, bestaande ketels mogen gewoon blijven pruttelen. Ook mag uw cv na 2021 nog gewoon gerepareerd worden. De verplichting geldt slechts voor nieuwe cv-installaties. Momenteel worden er zo’n 350.000 oude ketels per jaar vervangen.

Moet ik vanaf 2021 bij vervanging van mijn ketel per se een hybride warmtepomp aanschaffen?

Nee, dat hoeft niet. Enige voorwaarde is dat uw verwarmingsinstallatie duurzaam is. Een zonneboiler of een volledig elektrische cv mag ook. In sommige wijken zorgt de gemeente voor stadswarmte. Wél is het zo dat een ketel met hybride warmtepomp het goedkoopst is en daardoor voor gewone Nederlanders het meest voor de hand ligt.

Hoe groot is de kans dat het kabinet dit manifest overneemt?

Door de brede coalitie van vijftien partijen die het manifest heeft getekend (onder andere Essent, Greenpeace, GasUnie, installatiebranche UNETO-VNI) lijkt die kans behoorlijk groot. Bovendien gaat de Groningse gaskraan steeds meer dicht en moet het gasverbruik omlaag. Morgen neemt Diederik Samsom het manifest in ontvangst. Naar verwachting staat hij zeer positief tegenover de plannen. De oud-PvdA-leider is één van de hoofdverantwoordelijken voor de uitvoering van het nieuwe Klimaatakkoord en moet er met name voor zorgen dat de CO 2 -uitstoot in woningen en panden omlaaggaat.

Volledig scherm Een CV-installatie in huis. © ANP

Hoe goed is een cv-ketel met warmtepomp voor het milieu?

Dankzij de warmtepomp daalt het gasverbruik van een gemiddeld huishouden met de helft, aldus MilieuCentraal. Wel is er extra elektriciteit nodig, die (deels) van fossiele brandstoffen afkomstig kan zijn. De CO 2 -uitstoot daalt uiteindelijk van 3.200 kilo per jaar naar 2.200 kilo, een besparing van 35 procent.



Op het grote geheel kan de verplichte warmtepomp tot 2030 ook veel schelen. Het kabinet kan zo 17 megaton aan CO 2 besparen, een derde van de totale reductie die nodig is om de doelen van Parijs te halen.

Wat kost een hybride warmtepomp?

Die kosten zijn nog hoog. ,,Een losse hybride warmtepomp kost tussen 3.600 en 4.600 euro, inclusief installatie en BTW,” zegt organisatie MilieuCentraal op basis van een inventarisatie. Een cv-ketel met warmtepomp kost tussen de 5.000 en 7.000 euro. Dat is fors meer dan een gewone cv-ketel. Wel geldt een subsidie van 1500 tot 1800 euro die dus van de aanschaf afgaat.

Wie gaat dat betalen? Ik heb geen 7.000 euro.

Dat wordt de grote hamvraag. Duidelijk is dat consumenten niet op hoge kosten gejaagd mogen worden. De vijftien partijen van het Manifest pleiten daarom voor een goede financieringsregeling. Nu al trekt het kabinet jaarlijks miljarden euro’s uit voor de verduurzaming van Nederland.



Dat geld gaat echter vooral naar de opwekking van energie via oa offshore windparken. Voor warmtepompen en zonneboilers is in 2018 ‘slechts’ 100 miljoen euro beschikbaar.



Een oplossing zou volgens Essent kunnen zijn dat energieleveranciers warmtepompen mogen verhuren. ,,Dat doen we met zonnepanelen ook,” zegt Ronald Sutmuller van Essent. ,,De consument is zo niet of nauwelijks duurder uit, terwijl de overheid geen forse bedragen aan subsidies kwijt is.”

Gaat mijn energierekening door de hybride warmtepomp straks omlaag?

Een ketel met warmtepomp doet het gasverbruik van een gemiddelde eengezinswoning met 240 euro per jaar dalen, heeft MilieuCentraal berekend. Dat is niet niks, maar veel minder dan bij de aanschaf van zonnepanelen. ,,Het is vooral een klimaatmaatregel,” zegt Mariken Stolk van MilieuCentraal. Ze schat dat gebruikers quitte spelen tijdens de levensduur van hun ketel met warmtepomp.



Dat zou anders kunnen zijn als de prijzen van warmtesystemen flink omlaaggaan, zegt energieleverancier Essent. ,,Bij zonnepanelen is dat ook gebeurd,” zegt Ronald Sutmuller van Essent. ,,Het zou goed kunnen dat dit met warmtepompen ook gebeurt als ze in grote aantallen worden geplaatst.”