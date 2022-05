Dag boekwinkel, hallo bakkerij: Voor het eerst in tien jaar weer meer winkels

De boekhandels verdwijnen uit het straatbeeld, maar in andere branches - met name winkels die voedingsmiddelen verkopen - nam het aantal winkels juist toe. Voor het eerst in tien jaar steeg het aantal winkels in Nederland vorig jaar met 665. Begin dit jaar telde ons land zo’n 83.800 stenen winkels.

Nieuwe (banket)bakkers komen er het vaakst bij: zo waren er op 1 januari van dit jaar 4,7 procent meer winkels in brood, banket en zoetwaren dan een jaar eerder. Ook het aantal supermarkten, slijterijen, viswinkels en groenteboeren nam toe. Van alle winkels vormen kledingwinkels de grootste groep. Ongeveer een op de zes winkels verkoopt kleding. Winkels die huishoudartikelen verkopen en supermarkten zijn allebei goed voor 8 procent van het winkelbestand.



Boekwinkels en winkels in lectuur en schrijfwaren daalden met respectievelijk 8,1 procent en 7,0 procent het meest. De afname van het aantal boekwinkels in 2021 was groter dan in de drie voorafgaande jaren samen, meldt het CBS.

In de coronaperiode is het aantal winkels wel afgenomen omdat er in 2020 vestigingen verdwenen. Ten opzichte van begin 2020 zijn er 0,4 procent minder winkels. In 2010 piekte het aantal winkels in Nederland. Toen waren er ruim 13.000 stenen winkels meer dan begin dit jaar.

Terwijl het aantal fysieke winkels sinds 2010 dus daalt, is het aantal webwinkels juist sterk toegenomen. In 2020 nam het onlinewinkelen al een flinke vlucht door corona. Ook vorig jaar groeide het aantal webwinkels weer sterk, met 28 procent.

In 57 procent van de gemeenten steeg afgelopen jaar het aantal winkels. Procentueel gezien was de toename het grootst in Vlieland (18,2 procent), gevolgd door Bergen (Limburg) en Renswoude met 17,5 en 15,8 procent. Oostzaan (-9,4 procent) en Lopik (-8,8 procent) kenden de grootste afname.

