Damrak wacht op Fed-besluit

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 552,21 punten. De MidKap daalde ook 0,1 procent, tot 827,70 punten. De beurs in Frankfurt zakte 0,1 procent, Parijs stond een fractie in de min en Londen marginaal in de plus.

Grootste daler in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een min van 1,1 procent. Verzekeraar NN Group zakte 0,9 procent na een adviesverlaging door Bank of America Merrill Lynch. Kabel- en telecombedrijf Altice ging aan kop met een winst van ruim 3 procent.

Midkap

In de MidKap stond verlichtingsbedrijf Philips Lighting onderaan met een verlies van 0,9 procent. Sterkste stijger was beursintermediair Flow Traders met een winst van 1,2 procent. Bij de kleinere bedrijven dikte Advanced Metallurgical Group (AMG) 3,5 procent aan. De raad van toezicht van de metalenspecialist heeft ingestemd met de vergroting van de productiecapaciteit voor lithium bij de Mibra-mijn in Brazilië.

Stern Groep won 0,9 procent. Het autobedrijf heeft twee panden verkocht aan Aviva Investors en deze teruggehuurd. De boekwinst van 2,2 miljoen euro van de deal wordt verwerkt in de resultaten over het vierde kwartaal.

Lucas Bols steeg 0,2 procent. De drankenproducent heeft de wereldwijde distributierechten verworven voor Nuvo, een mousserende likeur van zijn Amerikaanse branchegenoot London Group.

In Madrid kreeg Inditex er ruim 2 procent bij. Het Spaanse moederbedrijf van ketens als Zara, Bershka en Pull & Bear is de belangrijke periode rond de feestdagen goed begonnen. De verkopen in de eerste weken van het vierde kwartaal stegen met 13 procent. In Londen won Dixons Carphone meer dan 7 procent, na publicatie van de halfjaarresultaten. Reisbedrijf TUI, dat ook met cijfers kwam, klom 2,1 procent.

Euro

De euro was 1,1743 dollar waard, tegen 1,1724 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 57,66 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 64,08 dollar per vat.