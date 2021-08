De economie groeit, maar de koopkracht niet

Die loonstijging wordt ook nog eens helemaal weggevreten door de inflatie en de lastenverzwaringen die al in de pijplijn zitten. Per saldo gaat niemand er in koopkracht op vooruit volgend jaar, heeft het CPB berekend. Ook niet op achteruit overigens.



Wel houdt het CPB een slagje om de arm bij de loonstijging. Door de krapte op de arbeidsmarkt kan het zijn dat de lonen toch wat harder gaan stijgen dan de rekenmeesters van het kabinet nu verwachten.



Uitgaande van de nu verwachte loonstijging is het hopen voor de werkenden dat het demissionaire kabinet nog wat geld wil uittrekken voor lastenverlichting zodat de koopkracht nog wat zal stijgen. Geld is niet het grootste probleem blijkt uit de cijfers. De overheid bespaart volgend jaar miljarden omdat de coronasteun stopt. Door de hoge economische groei komt er ook meer belastinggeld binnen. Het begrotingstekort daalt daarom spectaculair van 5,3 procent van het bbp naar 1,8 procent. Ruim onder de 3 procent die het tekort maximaal mag zijn.



Het CPB gaat er verder van uit dat de rente die de staat op leningen moet betalen ook volgend jaar nog negatief zal zijn. Dat maakt de noodzaak om de tekorten weg te werken kleiner.