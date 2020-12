De eerste topman van een grote bank in Europa die wordt vervolgd voor witwassen

Horecabond: open met kerst ‘is druppel op gloeiende plaat’

17 november GRAVE - Of het kabinet nu besluit of horecazaken met kerst weer open mogen of niet: ,,De mogelijke inkomsten in de decembermaand - zelfs met alle initiatieven rondom de feestdagen - zullen een druppel op de gloeiende plaat zijn.’’