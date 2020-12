De ene ambtenaar zegt dat huwelijk niet kan doorgaan en de ander zegt van wel

Wi­bra-baas kijkt terug op 48 uur hectiek rond winkelbe­leid: ‘Net alsof de hel was losgebro­ken’

16 december Dat de communicatie over het wel, deels of niet opengaan van winkels bepaald niet vlekkeloos verliep, is voor Wibra-baas Bas Duijsens nog te verteren. Maar dat grote winkelketens als Action, Hema en dus ook zijn Wibra zich schuldig maken aan onverantwoord en kapitalistisch gedrag, raakt hem wel. ,,Het leek wel of de hel was losgebroken. Terwijl dit systeem tijdens de tweede lockdown in België perfect werkte.’’