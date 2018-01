De euro stijgt, goed nieuws?!

Wie onlangs op vakantie ging, heeft het misschien gemerkt: de euro is meer waard geworden in het buitenland. Prettig voor de Europeaan die naar de VS gaat voor vakantie. Vervelend voor de Amerikaan die de omgekeerde weg gaat. Máár de stijging van de euro heeft meer gevolgen en die zijn lang niet altijd prettig.

Hoe komt het dat de euro stijgt?

Het is een weerspiegeling van de economische kracht van Europa. Twee redenen springen er uit: het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de politieke situatie in de Europese Unie. Beleggers zijn opgelucht dat Duitsland een nieuwe regering krijgt en de zorgen over een populistische machtsovername in Italië volgend jaar zijn een stuk kleiner geworden. De nieuwe politieke stabiliteit helpt de euro. De economische groei trekt aan en dat zal voorlopig zo blijven, zo is de verwachting.

Wat merken de consumenten en het bedrijfsleven van de stijgende euro?

Op zich is de sterke euro goed nieuws. Zo’n dure euro is prettig voor de koopkracht. Het maakt de import goedkoper en dat houdt de inflatie laag. Het is ook een buffer tegen de oplopende olieprijs. Olie wordt in dollars afgerekend. Een duurdere euro betekent dat de prijsstijging in euro’s meevalt. Vooralsnog plukken we de voordelen van de dure munt. Maar er zijn ook gevaren.

Wat zijn die gevaren?

Die duurdere euro maakt de export vanuit Europa duurder. Dat merken bedrijven als Unilever, Siemens of Volkswagen. En niet alleen ten opzichte van de dollar doet de euro het goed, ook ten opzichte van de Chinese yuan zit de munt in de lift. En juist die export is een belangrijke pijler onder het economisch succes.

Moeten we ons zorgen maken?

De waardestijging zal niet direct tot problemen leiden, denkt econoom Stefan Koopman van de Rabobank. ,,De economische groei komt ook van de consumentenbestedingen en door de bedrijfsinvesteringen.'' Bovendien zal de export niet direct geraakt worden, dat is altijd een geleidelijk proces.

Waar eindigt de stijging?