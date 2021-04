De gezelligheid is terug in de winkelstraat, nu de omzet nog

Door de versoepeling van de regels is een afspraak niet meer nodig, maar mag er wel maar maximaal één klant per 25 vierkante meter binnen zijn, of twee per verdieping bij kleine winkels. Fans van Primark (die geen webwinkel heeft) en Ikea (met een beperkte webwinkel) hadden de wachttijden ervoor over om weer echt te kunnen shoppen.

Nog steeds zijn er mondkapjes, looprichtingen en verplichte winkelmandjes, maar de vlag ging uit bij de winkeliers. Ze hadden veel voorzorgsmaatregelen genomen om Koningsdagtaferelen te voorkomen. Voor zover bekend liep het met de drukte nergens uit de hand.

Blije berichten

,,We krijgen de hele dag blije berichten van leden die zeggen: de stad komt om 10.00 uur weer tot leven met de terrassen die zich klaarmaken en de weekmarkt die weer vol staat. Zo mooi om dit mee te maken. Wat een verademing om weer gewoon mensen in je winkel te zien lopen’’, zegt Paul te Grotenhuis van branchevereniging INretail. ,,Het beeld is van Drachten tot Den Bosch positief. In het gros van de 2500 winkelgebieden die Nederland heeft, is het gezellig druk. In de stadscentra wat meer dan op de meubelboulevards, maar dat is logisch.’’

Ikea zegt dat bij de meeste vestigingen geen wachtrijen waren. Met gemiddeld 25.000 vierkante meter kunnen er duizend klanten tegelijk in een Ikea-vestiging.

Online

Het gonsde weer bijna als vanouds in de steden. Maar niet overal. In sommige winkelstraten was het rustig. Misschien wel iets té stil. ,,Mensen hebben zichzelf een ander koopgedrag aangeleerd, 24/7 online. Dat proces was al gaande en misschien is het nu versneld. Winkels moeten online vindbaar zijn. Als het niet met een webshop is, zorg dan voor aanwezigheid op social media.’’

Niet alle winkels openden gisteren de deuren voor wie maar wil. De Bijenkorf past ervoor om bij drukte klanten op de stoep te laten wachten en blijft op afspraak klanten ontvangen. ,,Maar bijvoorbeeld ook een exclusieve lingeriezaak die maatwerk levert en een woonwinkel in het hogere segment waar het advies heel belangrijk is, blijven op afspraak werken. Dat zijn geen winkels waar je spontaan binnenloopt.’’

Het is de dag waar retailers maanden naar uitgekeken hebben. Eindelijk weer een beetje lucht, maar genoeg is het nog niet. Winkels die het echt moeten hebben van de hordes passanten en impulsieve aankopen hebben nog niet de omzetten die nodig zijn. De sector – zo betoogt INretail– heeft het nog altijd zwaar. De Belastingdienst heeft nog voor 2,5 miljard euro uitgestelde betaling tegoed van de retailers. Er is achterstallige huur. Bankleningen moeten afbetaald worden. ,,De patiënt kan nu langzaam genezen, maar pas na de genezing kan er aan de conditie gewerkt worden. We hebben een heel zware tijd achter de rug met veertien maanden corona en we zijn er nog niet. Daarom willen we dat de steunmaatregelen van de Rijksoverheid nog niet ophouden per 1 juli.’’

Korting

Wie komende dagen rustig wil winkelen, kan het best in de ochtend komen, stelt INretail. Met parkeergaragebedrijf Qpark zijn voor de ochtenden kortingen tot 50 procent afgesproken op de tarieven in garages in twaalf steden, waaronder de vier grote steden.

Bekijk hier al onze video’s over de heropening na de lockdown: