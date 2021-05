De inflatie loopt op, moeten we ons zorgen gaan maken?

Gekte om Poké­mon-kaar­ten loopt uit de hand in VS: man trekt pistool, winkel stopt verkoop

13 mei De Amerikaanse warenhuisgigant Target stopt per direct met de verkoop van Pokémon-kaarten omdat de veiligheid van medewerkers en klanten in gevaar dreigt te komen. De verkoopwaarde van de kaarten is sinds de coronapandemie explosief gestegen, waardoor de agressie tegen het personeel en andere verzamelaars flink is toegenomen. De na jaren teruggekeerde Pokémon-gekte bereikte vrijdag een dieptepunt toen een van de verzamelaars een pistool trok.