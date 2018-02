'De omvang van het gesjoemel met koeien is verbijsterend'

De fraude met koeien in de melkveehouderij is vele malen groter dan werd gedacht. En het is niet het eerste schandaal in de agrarische sector. Waarom doen boeren dit en wat zijn de gevolgen? (meer weten over Premium of moeite met inloggen? Klik hier )

Ruim 2.100 melkveebedrijven zijn vanaf vandaag geblokkeerd vanwege gesjoemel met de registratie van dieren. Er mogen op deze bedrijven geen dieren meer worden aan- of afgevoerd. De totale omvang van de fraude is waarschijnlijk nog groter: de autoriteiten hebben zeker 7.700 boeren in het vizier.

Fosfaatuitstoot

Melkveehouders knoeiden op grote schaal met hun administratie om de nieuwe mestregels te ontduiken, vermoedt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De zaak kwam aan het rollen door een opvallende stijging van het aantal tweelingkalveren in het overheidsregistratiesysteem voor vee. Door het kalf van de ene koe toe te schrijven aan een andere moeder, kan één koe langer in de boeken blijven staan als vaars. Zo'n jonge koe die nog nooit heeft gekalfd, telt maar als halve koe mee qua fosfaatuitstoot. En die uitstoot bepaalt hoeveel koeien een boer mag houden.

Sinds de fraude twee weken geleden werd ontdekt, kwamen ook andere trucs aan het licht. Zo blijken er boeren te zijn die opvallend veel 'oude vaarzen' op stal hebben staan (27 maanden is de uiterste leeftijd waarop koeien voor het eerst kalveren). Ook zouden veehouders frauderen via een 'Duitsland-route'. Daarbij importeren ze oudere melkkoeien uit het buitenland die ze registreren als jonge vaars. Zo kunnen ze meer melken, terwijl hun dieren op papier maar half zoveel fosfaat uitpoepen. Een relatief makkelijke truc, omdat de registratiesystemen van beide landen niet direct aan elkaar zijn gekoppeld.

Strafrechtelijk vervolgd

De geblokkeerde boeren mogen geen dieren aan- en afvoeren, zolang de registratie niet op orde is. Wel kunnen ze melk blijven leveren. Minister Carola Schouten treedt hard op. Ze wil frauderende boeren strafrechtelijk laten vervolgen. Afgelopen weken zijn inspecties uitgevoerd op 150 melkveebedrijven. Omdat de inspecties per boerderij een dag in beslag nemen, is het onmogelijk om alle 17.000 melkveebedrijven te controleren. Maar dat betekent niet dat de rest wegkomt met boerenbedrog, waarschuwt Schouten. Als uit administratieve controle onregelmatigheden blijken, kan ze boeren korten op hun subsidie. Ook moeten sjoemelende boeren alsnog koeien inleveren.

Die strenge aanpak is terecht, stelt agrarische belangenorganisatie LTO. ,,Fraude is onacceptabel. Wij zijn verbijsterd over de omvang. Degenen die willens en wetens knoeien met het systeem dat belangrijk is om dieren te traceren met het oog op diergezondheid, horen geen lid te zijn van onze club'', zegt een woordvoerder.

Die reactie is begrijpelijk; er staat veel op het spel voor de gehele sector. Het imago van de Nederlandse landbouw loopt opnieuw een deuk op, na eerdere schandalen. Zo bleek afgelopen jaar dat in het zuidoosten van het land op grote schaal wordt gefraudeerd met mest en dat in kippenstallen massaal een verboden luizenbestrijdingsmiddel werd gebruikt, dat terechtkwam in eieren.

Nu blijkt dat boeren sjoemelen met hun veeadministratie, zullen consumenten en supermarktketens zich achter de oren krabben. Zijn de cijfers over bijvoorbeeld weidegang en antibioticagebruik wel te vertrouwen?

Positie in Europa

Ook in Europa dreigen de Nederlandse boeren hun krediet te verliezen. ,,Deze koeienfraude is nog ernstiger dan mestfraude omdat het niet alleen om het milieu, maar ook om de volksgezondheid gaat'', zegt Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks. ,,Als je knoeit met de registratie van dieren, is de bron bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte als gekkekoeienziekte BSE niet meer te achterhalen. Europa is daar strikt in. Als Brussel onze registratiesystemen niet meer vertrouwt, kan het Nederland een exportverbod opleggen. Dan zijn de economische gevolgen niet te overzien, aangezien Nederland na de VS de grootste exporteur van landbouwproducten is.''

Ook de gunstige uitzonderingspositie van Nederland op de Europese milieuregels ('derogatie') staat op het spel. De Nederlandse melkveehouders hebben vorig jaar al een deel van hun koeien moeten inleveren omdat ze met hun uitgedijde veestapel het fosfaatplafond overschreden. Zonder derogatie dreigt voor nog eens bijna een half miljoen melkkoeien de slacht.

Het zijn grote risico's voor een fraude die een individuele boer maximaal een paar duizend euro oplevert, beaamt LTO. ,,Wij begrijpen niet waarom je die risico's zou nemen.''

Voor de boeren die niet aan het bedrog meededen, is de situatie bijzonder zuur. Melkveehouder Irene Pepers-van Leeuwen uit Haps voelt zich machteloos ,,Ik word hier heel erg verdrietig van. Dit is een grote smet op ons imago. Ik durf er niet aan te denken wat de gevolgen ervan zijn.''

'Domme actie'