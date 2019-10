De schulden die Duarte maakte, zijn nog steeds een blok aan hun been

Duarte: ,,Op mijn 20ste kocht ik al een huis van 124.000 euro. Helaas had het veel mankementen.’’



Daisy: ,,De schulden die je in die tijd maakte, zijn nog steeds een blok aan ons been. We lossen nog altijd 450 euro per maand af aan de hypotheekschuld, het huis is met veel verlies verkocht. We hopen op vroegtijdige kwijtschelding als we netjes betalen.’’