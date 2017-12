'De smerige trucjes van makelaars komen uiteindelijk als een boemerang bij ze terug'

Consumenten hebben bar weinig rechten bij de grootste aankoop van hun leven. En dat geeft makelaars in deze oververhitte markt de kans om de hele trukendoos open te trekken. En sommigen doen dat dus ook, zonder scrupules. Ik troost mij met de gedachte dat zij zo ook hun eigen glazen ingooien. Hun smerige trucjes komen uiteindelijk als een boemerang bij ze terug.



De Amerikaanse psycholoog Julian Rotte deed onderzoek naar vertrouwen. Volgens hem is vertrouwen een risico dat we afwegen. We vragen onszelf af of de ander ons belang zal behartigen of zijn eigen belangen laat voorgaan ten koste van ons. Wanneer we een verkeerde inschatting maken en we worden bedrogen, heeft dat een grote impact op ons. En vergeten we dat niet snel.



Ik vermoed dan ook dat meer Nederlanders de afgelopen tijd slechte ervaringen met een makelaar hebben gehad. In 2013 had 11 procent van ons nog vertrouwen in de makelaar. Als de hitte op de huizenmarkt aanhoudt, is dat binnenkort waarschijnlijk nul procent.