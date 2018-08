De strijd om Hema: 'Als het aan de directie ligt, raken ondernemers hun winkels kwijt'

Het rommelt al lange tijd bij Hema. Franchisenemers en de directie vliegen elkaar in de haren, onder meer over de kostenverdeling bij onlineverkopen. Rechtszaken volgen elkaar in rap tempo op, en er dreigen nu zelfs winkels te sluiten.

De Hema-directie nam vorige week het heft in eigen hand, door in een brief aan te kondigen dat ze het contract van verschillende franchisenemers beëindigen. Hierdoor dreigen 24 winkels, waaronder die in Weert, Nunspeet en Harderwijk, te verdwijnen.



Een belangrijke bron van conflict is de webwinkel, waarover in juli zelfs nog een rechtszaak diende. Kosten die voor online verkopen worden gemaakt, worden voor een deel verhaald op de winkeliers. Dat bedrag moet volgens de directie omhoog. Franchisenemers verwijzen echter naar een overeenkomst uit 2015, waarin de kosten die zij moeten afdragen zijn vastgelegd. De rechter gaf ze gelijk, en bepaalde dat het hoofdkantoor niet mag afwijken van de afspraken.

Franchisers niet meer om tafel

Hema bestaat met 261 van de 545 winkels bijna voor de helft uit franchisers. De rest heeft Hema in eigen beheer. Van alle winkels is 40 procent aangesloten bij de Vereniging Aangesloten Bedrijven (VAB), die opkomt voor de rechten van de winkeliers. De franchisers van wie het contract afloopt, zitten allemaal in het bestuur van de vereniging. De directie wil niet langer met de VAB om tafel, waardoor gesprekken stilliggen.



,,De franchisenemers betreuren dat er door de directie geen gesprek met hen wordt gevoerd, zodat we het conflict door overleg kunnen oplossen. Dit past niet in de traditie van overleg die we bij Hema graag in ere houden", aldus een woordvoerder van de VAB.

Drie mislukte verkopen

Quote De contracten worden elke tien jaar verlengd, tenzij er zwaarwegen­de redenen zijn om dat niet te doen Vereniging Aangesloten Bedrijven ,,Franchisenemers zijn wél bereid extra bij te dragen", stelt de VAB-woordvoerder over het conflict dat gaat over de onlineverkopen. ,,Ze willen alleen maar weten waarvoor het geld nodig is. Die verantwoording geeft Hema nu niet." Winkeliers zouden nu hogere facturen ontvangen zonder uitleg, die ze daarom weigeren te betalen.



Hema maakt zich extra druk om de webshop, omdat de huidige regeling de winkelketen minder aantrekkelijk zou maken voor investeerders. Lion Capital, de Britse investeerder die nu eigenaar is van de keten, probeerde Hema al tot drie keer toe tevergeefs te verkopen. Een Belgische kandidaat wilde een bod van 1 miljard euro doen, maar haakte afgelopen juni op het laatste moment af omdat de webconstructie niet winstgevend genoeg zou zijn.



Waarom Hema nu de contracten van bepaalde franchisers niet verlengt, is niet duidelijk. ,,Bij de franchiseconstructie van Hema worden de contracten van veel winkeliers de eerste keer tien jaar stilzwijgend verlengd, daarna steeds om de vijf jaar. Tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Verlies draaien, bijvoorbeeld", legt de VAB-woordvoerder uit. ,,Dat is hier absoluut niet het geval."





Dreigend einde