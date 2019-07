De uitslag is bekend: dit zijn de beste lokale retailers van Nederland

,,Deze winkeliers lopen voorop als het gaat om service, kwaliteit en gastvrijheid. In de gemeente- en provincieverkiezing bewezen deze dertien winnaars dat al, maar nu bij de landelijke verkiezing wordt dat nog eens extra onderstreept. De winkeliers zien terecht in dat ze juist ook met die insteek het verschil kunnen maken ten opzichte van met name online concurrentie.Het zijn stuk voor stuk ondernemers die een inspiratie zijn voor het retaillandschap van Nederland.”

De Winkelier van het Jaar-verkiezing is er voor de lokale winkeliers. Een bewuste keuze, aldus Ronald Griffioen, managing director van Reclamefolder.nl, die de verkiezing organiseert: ,,Het zijn de lokale winkeliers die sfeer en authenticiteit aan een gemeente geven. En juist deze ondernemers, die het hardst moeten werken om zich in het onrustige retaillandschap staande te houden, krijgen niet de aandacht die ze verdienen. Dit bracht ons op het idee om deze verkiezing speciaal voor hen in het leven te roepen. Voor ons is dit de eerste stap van een beweging die we samen met winkeliers in gang willen zetten om zo gezamenlijk consumenten bewuster te maken van het winkelaanbod in hun eigen gemeente.”