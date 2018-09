De Vegetarische Slager uit verkiezing 'De Leukste Slagerij' gegooid

De Vegetarische Slager kreeg een week of twee geleden een uitnodiging om zich in te schrijven voor de jaarlijkse verkiezing van de Leukste Slagerij 2018. Het bedrijf twijfelde geen moment. ,,We herkenden ons helemaal in de tekst van de uitnodiging", reageert directeur Jaap Korteweg.

Daarin stond: 'Heeft uw slagerij tevreden klanten, is de inrichting sfeervol, zijn jullie een superteam met enthousiaste, kundige en vriendelijke medewerkers en is het een feest om uw slagerij te bezoeken? Dan maakt uw slagerij kans om verkozen te worden tot ‘Leukste Slagerij 2018'!'

De Vegetarische Slager meldde zich direct aan met zijn Haagse restaurant en winkel De Vleesch Lobby. De fans van De Vleesch Lobby reageerden enthousiast en stemden massaal. Zó massaal dat bij de bekendmaking van de eerste tussenstand voor de provincie Zuid-Holland afgelopen dinsdag de zaak met bijna 3500 stemmen meteen aan kop ging.

Op ruime afstand volgde een slagerij uit Dirksland met 431 stemmen. Dat was pas het moment dat de organisatie van de landelijke wedstrijd tot de ontdekking kwam dat de deelnemer De Vleesch Lobby een vegetarische slager was.

Algemene voorwaarden

,,Tot onze verbazing kregen we meteen daarna te horen dat we waren geroyeerd", aldus Korteweg. De organisatie van de verkiezing beroept zich bij de uitsluiting op de algemene voorwaarden van de wedstrijd, waarin staat dat deelnemers in Nederland gevestigde slagerijen dienen te zijn en het hanteert de definitie van Van Dale: een 'slagerij' is een 'winkel van een slager'.