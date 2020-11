Deeleconomie bloeit: 'Jongere generaties niet bezig met bezit, ze willen vooral toegang’

Waarvan Akte Notaris onderzoekt miljonair: ‘Klein deel van de erfenis vind ik terug, de rest is foetsie’

6 november Waargebeurde voorvallen uit de notarispraktijk, opgetekend door journalist Johan Nebbeling in ons katern ZO. Deze week zoekt de notaris uit of miljonair De V. een briljante oplichter of onhandige filantroop was.