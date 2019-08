Deliveroo moet alsnog met pensioenpremies over de brug komen

Geld & Geluk Nico en Marly uit Brazilië zijn financieel volledig onafhanke­lijk van elkaar

26 augustus In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Nico en Marly wonen in Brazilië. Daar krijg je na 30 of 35 jaar werken al een AOW-uitkering, al is die niet hoog.