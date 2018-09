Deliveroo-oprichter: 'Bij een kleine baan horen geen fulltimezekerheden'

Will Shu (38) maakte als zakenbankier bij Morgan Stanley in de Londense City werkweken van honderd uur en wilde 's avonds achter zijn bureau een fatsoenlijke maaltijd nuttigen. Probleempje: geen goed restaurant bezorgde. Dus bedacht de Amerikaan in 2013 Deliveroo. ,,Ik begon ermee puur om een persoonlijk probleem op te lossen'', vertelt Shu tijdens een bezoek aan Amsterdam. ,,Ik kom uit de VS en werkte drie jaar in New York. Daar is het normaal om een maaltijd te laten bezorgen. In Londen niet.''



Met hulp van jeugdvriend en softwareprogrammeur Greg Orlowski startte hij zijn eigen maaltijdbezorgdienst. Shu bezorgde en Orlowski bouwde het platform vanuit Chicago, VS. De keuze was beperkt, slechts drie etablissementen deden mee: een Italiaan, een Thai en een lokaal café-restaurant.



Het eerste jaar verliep moeizaam. ,,Acht maanden lang hingen ik en mijn vijf mede-riders (zo noemt Deliveroo z'n fietskoeriers, red.) vooral in de Starbucks, wachtend op bestellingen'', lacht Shu, casual gekleed in een T-shirt. De orders kwamen mondjesmaat van vrienden en oud-collega's. ,,Die schiepen er bijzonder veel plezier in om mij eten te laten brengen.''



