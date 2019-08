Derde van cruiseschepen vanaf volgend jaar niet meer welkom aan San Marcoplein in Venetië

De grote cruiseschepen zijn veel Venetianen een doorn in het oog. Behalve de druk de die inwoners voelen, hebben in die steden ook de infrastructuur, toeristische attracties en luchtkwaliteit te lijden onder de bezoekersstroom. Ze vinden dat de stad daardoor wordt overspoeld met dagjesmensen en vrezen ongelukken met de varende giganten.

Belangrijkste haven

In 2018 meerden er ruim vijfhonderd cruiseschepen aan. Sinds 2012 spreken Italiaanse regeringen over maatregelen om de cruiseschepen op afstand te houden, maar tot dusver is het altijd bij plannen en beloftes gebleven. Venetië is de belangrijkste haven voor cruiseschepen in de Middellandse Zee.