'Dijsselbloem blijft voorzitter Eurogroep'

De verwachting is dat Dijsselbloem, ook als hij vermoedelijk in oktober wordt afgelost, de groep van ministers zal blijven leiden tot januari 2018. Dat hij zijn termijn zou kunnen volmaken wordt gezien als blijk van waardering. Dijsselbloem leidde de Eurogroep vijf jaar lang door Griekse stormen en ingrijpende bankenhervormingen. Dijsselbloem wilde vandaag na de ministerraad niet bevestigen of hij voorzitter blijft. Hij zei wel dat hij graag zijn termijn van 2,5 jaar afmaakt. Die loopt dan af. ,,Het is altijd mijn intentie geweest om de termijn af te maken. We gaan het zien.''

Trage formatie

Dijsselbloem zei ook dat hij vindt dat de kabinetsformatie te lang duurt. Ietwat cynisch betwijfelde hij zelfs of er in januari al een nieuw kabinet zit. Hij vindt het langzame tempo van de formatie ,,echt in toenemende mate problematisch'' worden, zei hij na de ministerraad. ,,Als u me dit in maart had gezegd, had ik u niet geloofd.'' Dijsselbloem vindt dat de formerende partijen ,,moeten afronden''. Hij toonde zich ,,chagrijnig'' over het trage proces.