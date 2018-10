Dirk Scheringa en investeerders willen cryptobedrijf voor rechter slepen

ICO Headstart begon ongeveer een jaar geleden met Dirk Scheringa als topman. Het bedrijf beloofde investeerders om in de markt van virtuele munten naar lucratieve projecten te zoeken. Investeerders konden daar vervolgens geld in steken. Uiteindelijk stortten deelnemers – volgens het bedrijf – zo’n 11 miljoen euro, nog voordat er maar één project was aangeboden. Onduidelijk is waar dat geld is gebleven.



Dirk Scheringa werd na een maand al ontheven uit zijn functie als topman, en vertrok na een half jaar helemaal bij het bedrijf. ,,Toen mijn vertrouwen door hen werd beschaamd en ik geen inzicht kreeg in de financiële zaken, heb ik me direct teruggetrokken.”



De ex-bankier werd deels betaald in de eigen cryptomunt van ICO Headstart – de MOAT – en deels in euro’s. De MOAT is echter niets waard, en in de betaling in euro’s is het bedrijf volgens Scheringa ernstig tekortgeschoten. ,,Ik beraad me op juridische stappen.”