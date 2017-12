Discussie biobrandstof verder opgestookt

Waar vullen we in de toekomst de tank van onze auto's mee? Over die vraag wordt in Brussel verhit gedebatteerd. In Den Haag stemt de Tweede Kamer vandaag over het biobrandstoffenbeleid voor de komende drie jaar.

Zo'n 7 procent van de benzine en diesel die we tanken bestaat al uit biobrandstof, zoals koolzaad of afgedankt frituurvet. Om de klimaatimpact van transport te verminderen, moeten meer alternatieven met fossiele brandstoffen worden gemengd.

Je zou denken dat de milieubeweging meer biobrandstof toejuicht; als je auto's en vrachtwagens laat rijden op planten, hoeft minder olie uit de bodem te worden gepompt. Maar juist Milieudefensie voert fel actie tegen biobrandstoffen. ,,In de komende jaren tanken we in Nederland mogelijk veel palmolie. Laat palmoliediesel nou drie keer zo veel CO2 uitstoten als gewone diesel. Wie wil dat?'' schreef Milieudefensie onlangs in een opiniestuk in deze krant.

Quote Biobrandstoffen uit voedselgewassen bieden slechts een schijnoplossing voor onze energiebehoefte Uit een brandbrief van 174 klimaat- en milieuwetenschappers 174 klimaat- en milieuwetenschappers deden vorige week een oproep in Trouw om geen voedselgewassen als brandstof te gebruiken. Het huidige biobrandstofbeleid heeft volgens hen een negatieve invloed op het klimaat, milieu, de natuur én mensen. ,,Het biedt slechts een schijnoplossing voor onze energiebehoefte.''

1. Waarom zijn ze zo fel tegen?

Biobrandstoffen uit voedselgewassen leiden volgens de wetenschappers tot méér CO2-uitstoot. Om palm- en sojaolie te winnen, zouden in Azië en Zuid-Amerika regenwouden worden gekapt en veengebieden drooggelegd. De broeikasgassen die daarin zijn opgeslagen, komen dan in de atmosfeer terecht. De aanleg van plantages zou gepaard gaan met verlies van biodiversiteit, landdegradatie, vervuiling van het oppervlaktewater en landroof. Daar komt bij dat kostbare landbouwgrond volgens de tegenstanders moet worden gebruikt om mensen te voeden, niet om brandstof te telen. De productie van biobrandstoffen zou bovendien de voedselprijzen opdrijven, met meer armoede, ongelijkheid en sociale conflicten tot gevolg.

2. En de voorstanders?

Quote De nieuwe generatie geavanceerde biobrandstoffen is vele malen duurder dan de huidige. Als je het aan de markt overlaat, zou goedkope palmolie de aan­trek­ke­lijk­ste optie zijn Bas Eickhout, GroenLinks Die benadrukken dat nooit een verband is aangetoond tussen het gebruik van biobrandstoffen en stijgende voedselprijzen. Palmolie en soja zijn nu goedkoper dan twintig jaar geleden. Het beeld dat de milieubeweging schetst, is volgens de producenten van biobrandstoffen eenzijdig en achterhaald. De eisen aan grondstoffen voor biobrandstof zijn de afgelopen jaren wel flink aangescherpt, tot frustratie van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB). De voortdurende discussie en onzekerheid over het beleid zorgden ervoor dat in Nederland minstens drie gloednieuwe biodieselfabrieken staan te verstoffen, zegt Frans Claassen van de NVDB. ,,In Amsterdam, Zwijndrecht en Sluiskil staan fabrieken die tientallen miljoenen euro's hebben gekost. De eigenaren waren al failliet voordat ze in gebruik konden worden genomen.''

Hij wijst erop dat in Nederland het gros van de 2,7 miljoen ton palmolie die Nederland importeert, wordt verwerkt tot voedsel en veevoer. Verreweg de meeste biobrandstof die wij tanken, is gemaakt van afgedankt frituurvet. Daarnaast verwerken Nederlandse biodieselproducenten behoorlijk wat raapzaadolie uit Frankrijk en Duitsland.

3. Zijn er geen andere manieren om biobrandstof te maken?

Jazeker, zegt de Amsterdamse hoogleraar John Grin, voorzitter van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. Dat houdt zich bezig met de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen die minder CO2-uitstoot veroorzaken (of zelfs CO2 opeten), zonder dat het ten koste gaat van de voedselproductie. Bijvoorbeeld door ze te winnen uit de restproducten van granen die toch al voor veevoer worden geteeld. Of uit algen en wieren die je in zeewater kunt kweken. Veelbelovende mogelijkheden ziet Grin ook in de Scandinavische bosbouw. ,,Daar wordt geëxperimenteerd met de aanplant van vier keer zo veel jonge boompjes op nieuwe percelen. Na een paar jaar worden drie van de vier boompjes geoogst om ze tot biobrandstof te verwerken.''

4. Waarom komen die alternatieven niet van de grond?

Quote Het duurt nog zeker een kwart eeuw voordat er elektrische vliegtuigen zijn. Ook voor het zware wegverkeer en de scheepvaart hebben we biobrandstoffen als overbrugging nodig John Grin, hoogleraar Simpel: ze zijn prijziger, verklaart Bas Eickhout van GroenLinks, die voor het Europees Parlement onderzoek deed naar biobrandstoffen. ,,De nieuwe generatie geavanceerde biobrandstoffen is vele malen duurder dan de huidige. Als je het aan de markt overlaat, zou goedkope palmolie de aantrekkelijkste optie zijn.''

De economische belangen rond biobrandstoffen zijn groot. Voor het klimaat zou elektrisch vervoer verreweg het beste zijn; auto's laten rijden op zonne-energie is veel efficiënter dan die energie op te slaan in planten, daar olie uit te persen en die op te stoken in een verbrandingsmotor. Maar tegelijkertijd zijn met het bestaan van verbrandingsmotoren enorme belangen gemoeid: die van autofabrikanten bijvoorbeeld, en die van oliebedrijven. En die van de agrarische sector, die verdient aan de teelt van plantaardige biobrandstoffen. Al die sectoren lobbyen in Den Haag en Brussel om voedselgewassen als biobrandstof te mogen blijven gebruiken.

Verreweg de meeste biobrandstof die wij tanken, is gemaakt van afgedankt frituurvet

5. Hoe nu verder?

Maak al het transport elektrisch, stelt Milieudefensie. ,,Maak steden fietsvriendelijker, stimuleer thuiswerken. Dan heb je geen biobrandstoffen meer nodig.'' Hoogleraar Grin: ,,Het duurt nog zeker een kwart eeuw voordat er elektrische vliegtuigen zijn. Voor het zware wegverkeer, de scheepvaart, en voorlopig ook voor personenauto's hebben we biobrandstoffen als overbrugging nodig, om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.''

In Den Haag stemt de Tweede Kamer dinsdag over een plan om de hoeveelheid bijgemengde biobrandstoffen in de komende drie jaar te verdubbelen. In januari neemt Brussel een besluit over het beleid tot 2030. Dat moet er volgens Eickhout voor zorgen dat de nieuwe generatie biobrandstoffen nu eindelijk van de grond komt.