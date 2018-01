Dit kunnen Sven Kramer en Ireen Wüst op Spelen verdienen

prijzengeldHoeveel prijzengeld kunnen olympische sporters als Sven Kramer, Ireen Wüst en Jorrit Bergsma bij elkaar schaatsen tijdens de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang? En wat is de commerciële waarde van het evenement?

Het Zuid-Koreaanse Pyeongchang is vanaf 9 februari gastheer van de Olympische Winterspelen. Wat kunnen sporters eigenlijk opstrijken? De Ondernemer maakte een overzicht op basis van officiële documenten van NOC*NSF.

Prijzengeld

Per verdiende medaille krijgen de topsporters een medaillebonus, deze ligt tussen de 4.250 en 25.500 euro. De vergoedingen voor individuele sporters zijn als volgt:

Voor een gouden medaille: 25.500 euro

Voor een zilveren medaille: 19.125 euro

Voor een bronzen medaille: 12.750 euro

Behaalt een sporter meerdere gouden, zilveren of bronzen plakken, dan wordt het bedrag per medaille steeds lager. Voor de eerste medaille ontvangt de sporter het volledige bedrag, daarna respectievelijk twee derde en één derde. Eventuele vierde, vijfde of volgende medailles blijven op één derde. Een rekenvoorbeeld:

- Eerste gouden medaille: 25.500 euro

- Tweede gouden medaille: 16.830 euro

- Derde gouden medaille: 8.415 euro

Prijzengeld teams

Voor medailleprestaties van teams geldt dat ieder teamlid een vergoeding ontvangt gebaseerd op een vastgestelde verdeelsleutel. Zo krijgt een shorttrack-schaatser in een team van vijf schaatsers 11.404 euro in het geval van een gouden medaille. Totaal goed voor 57.020 euro. Voor ieder teamlid wordt een minimumvergoeding gegarandeerd:

- Een gouden medaille: 9.350 euro

- Een zilveren medaille: 6.800 euro

- Een bronzen medaille: 4.250 euro

Belasting

De prijzen zijn niet belastingvrij. De sporter (of zijn of haar management) moeten zelf zorgen voor fiscale afdracht. De huldiging van de sporters vindt plaats op 23 maart 2018. De sporters krijgen het geld voor 1 mei 2018 overgemaakt op hun rekening. De winstgelden kunnen worden belast met 37 tot 52 procent inkomstenbelasting. Dat komt neer op maximaal 13.260 euro voor een gouden plak.

Volledig scherm © ANP

Commerciële waarde tijdens de spelen

Quote Afgezien van de partners van de Spelen zijn commerciële uitingen daar verboden Jeroen le Duc, zaakwaarnemer en partner van Jorien ter Mors De Olympische Spelen in Pyeongchang zelf hebben weinig commerciële waarde voor een schaatser, zegt Jeroen le Duc, zaakwaarnemer en partner van Jorien ter Mors. ,,Tijdens de Spelen trekt het schaatsen ongeveer twee miljoen kijkers per wedstrijd. Maar in Pyeongchang rijdt Jorien als onderdeel van TeamNL. Afgezien van de partners van de Spelen zijn commerciële uitingen daar verboden. Maar bij prolongatie van haar olympische titels, wordt het na afloop van de Spelen wel interessant. Dan volgt een gouden jaar waarin ze commercieel kan oogsten.''

Commerciële waarde rondom de spelen

Hoe beter de prestaties van een topsporter zijn, hoe meer hij of zij na afloop van de Spelen zal oogsten in de vorm van betaalde advertenties, radio- en TV-commercials, billboards en reclamefolders. De sporters mogen de persoonlijke prestatie commercieel gebruiken, staat te lezen in de marketingrichtlijnen van NOC*NSF.

Negen dagen voor en drie dagen na de Olympische of Paralympische periode is dit uitdrukkelijk niet toegestaan. Volgens de sportorganisatie is dat om de deelnemende topsporters te beschermen tegen commerciële uitbuiting zonder dat de betreffende topsporter daar voordeel van heeft.

Boetes

De richtlijnen die de sporters moeten naleven op het gebied van commerciële activiteiten en uitingen staan ook in de overeenkomst die NOC*NSF en de sporter sluiten. Leeft de sporter de regels niet na, dan kan dat de sporter een boete van maximaal 25.000 euro opleveren. Ook uitsluiting van de betreffende sporter is een mogelijkheid.

TeamNL

De Olympische Spelen zijn één van de best bekeken sportevenementen ter wereld. Meer dan 4 miljard mensen verspreid over 200 landen kijken naar de prestaties van de ruim 10.500 beste topsporters van de wereld, waaronder 39 Nederlandse atleten in de disciplines langebaanschaatsen, shorttrack, snowboarden, skeleton, paraskiën en parasnowboarden.

,,Voor Nederland zijn de Olympische en Paralympische Spelen een prachtig podium waarop wij ons als land kunnen presenteren'', aldus NOC*NSF. Want wie herinnert zich de gouden medailles van Fanny Blankers-Koen, Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn, Leontien van Moorsel, Anky van Grunsven, Maarten van der Weijden, Anna van der Breggen, Marianne Timmer, Ireen Wüst, Nicolien Sauerbreij, Sven Kramer en vele anderen niet?

Partners

Het sterke imago van de Olympische en Paralympische Spelen maakt het aantrekkelijk voor grote merken om zich te associëren met de evenementen. Hoeveel partners als Coca-Cola, Panasonic, Samsung en Toyota overmaken naar NOC*NSF is niet bekend, maar het gaat in ieder geval om tientallen miljoenen euro’s.