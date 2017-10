Dit zijn de nieuwe spelregels bij trouwen vanaf 2018

Nu een op de twee à drie huwelijken in Nederland mislukt, is de nieuwe huwelijkswetgeving broodnodig, meent Lucienne van der Geld, directeur van de landelijke organisatie Netwerk Notarissen en docent notarieel recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.



,,Niemand trouwt om te scheiden, maar feit is dat steeds meer huwelijken stranden. En waar trouwen over romantiek gaat, gaat scheiden over geld. Een echtscheiding is al heftig genoeg; gedoe over geld zet de verhoudingen nog meer onder druk. Door de beperkte gemeenschap hoeft er minder gedeeld te worden bij echtscheiding.’’



Hoe werkt dat? Als je 1 januari 2018 of later trouwt, komen je vermogen en andere bezittingen van voor het huwelijk niet meer in een gezamenlijke pot – de gemeenschap. Die blijven eigendom van jezelf. Dat geldt voor zaken als erfenissen en schenkingen, maar ook voor schulden. Niemand hoeft daardoor bijvoorbeeld nog op te draaien voor de studieschuld van zijn ex.



Bezittingen die een echtpaar tijdens zijn huwelijk verwerft, komen wel in de gemeenschappelijke pot en moeten na een scheiding eerlijk worden verdeeld. Van der Geld: ,,Wil je dat niet, dan moet je naar een notaris om huwelijkse voorwaarden te laten vastleggen in een notariële akte. En als je toch in algehele gemeenschap van goederen wilt trouwen, moet je daarvoor vanaf volgend jaar ook naar de notaris.’’ Kosten: tussen de 600 en 1000 euro (excl. btw).