DNB: pensioenfonds meeste mensen onder niveau

Droog­te-ef­fect op binnen­vaart: lichte daling goederen­ver­voer

6:34 Het goederenvervoer van de binnenvaart in Nederland is in 2018 met bijna 2 procent gedaald tot 360 miljoen ton. Dit vanwege de extreem lage waterstand in de tweede helft van het jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).