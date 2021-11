Door zelfscankassa’s zijn mijn boodschappen niet goedkoper geworden

Ruilen en repareren weer mogelijk bij MediaMarkt na grote aanval hackers: ‘Klantdata is niet gestolen’

Bij Mediamarkt kunnen weer bestellingen worden geruild en gerepareerd nadat hackers een gat in de beveiliging van het computersysteem vonden. Bestellingen afhalen is nog niet mogelijk in de 49 winkels in Nederland. Volgens de elektronicagigant zijn er bij de aanval geen klantgegevens gestolen.

10 november