‘Doorstart Intertoys bijna rond: Portugese Green Swan wordt nieuwe eigenaar’

De Portugese investeringsmaatschappij Green Swan gaat de failliete speelgoedketen Intertoys nieuw leven inblazen. De doorstart is zo goed als rond, bevestigen bronnen. Met de doorstart zullen zeker 80 filialen de deuren moeten sluiten. Wat het betekent voor de 3200 medewerkers, is nog onduidelijk.

Volgens ingewijden volgt de officiële aankondiging dit weekeinde of uiterlijk maandag. De verwachting is dat uit een groot aantal steden de Intertoys zal verdwijnen. Momenteel vinden er nog onderhandelingen plaats over het precieze aantal vestigingen waarmee een doorstart wordt gemaakt.

De speelgoedketen telt nu nog 386 vestigingen, waarvan 100 van franchisers die buiten het faillissement vielen. Door het faillissement zijn ook alle huurcontracten komen te vervallen en die moeten opnieuw worden overeengekomen. Voor de medewerkers van Intertoys blijft de onzekerheid nog groot. Voor alle 3200 personeelsleden is eerder ontslag aangevraagd. Een deel zal in de winkels kunnen werken die openblijven.

De curatoren willen dit niet bevestigen. In een reactie laat de woordvoerder weten dat de curatoren in gesprek zijn met een koper en dat uiterlijk begin volgende week duidelijk wordt of er een doorstart komt en met hoeveel filialen. De afgelopen tijd circuleerden al de namen van twee potentiële kopers: de franchisers en Green Swan. De twee andere partijen zouden investeringsmaatschappijen zijn.

Green Swan had van de in totaal vier gegadigden de beste papieren, aldus een ingewijde. Het fonds is het laatste jaar flink op overnamepad gegaan in de speelgoedsector. Zo lijfde het vorige week de Belgische Bart Smit al in. Dit onderdeel behoorde tot Intertoys, maar het stond er financieel aanzienlijk beter voor dan het deel hier in Nederland en viel om die reden buiten het faillissement. Een ander speelgoedbedrijf dat Green Swan eerder overnam, was Maxi Toys van Blokker.

Ook kreeg het de Spaanse en Portugese winkels van de Amerikaanse omgevallen speelgoedketen Toys ‘R’ Us in handen. ,,Green Swan wil de grootste speelgoedketen in Europa worden", laat een ingewijde weten. Met de doorstart van Intertoys komt het bedrijf een stapje dichter bij dat doel.

Vrees

Wat de komst van de Portugezen voor de 100 franchisers zal betekenen, zal moeten blijken. Zij hebben een verwoede poging gedaan om Intertoys uit handen van een nieuwe investeerder te houden, maar tevergeefs. De vrees die bij de franchisers leeft, is dat een investeerder ‘hun’ Intertoys leegrooft en volhangt met schulden. Het lijkt erop dat ze daar bij Green Swan minder voor hoeven te vrezen. Het Portugese bedrijf heeft een duidelijke visie: het wil ‘persoonlijke’ beleving in de winkels én online brengen én de offline en online wereld beter op elkaar laten aansluiten. Iets waar de vorige eigenaar, de Britse investeringsmaatschappij Alteri, weinig geld en tijd in heeft gestoken.

Retaildeskundige Paul Moers denkt dat de nieuwe koper hoe dan ook een flinke zak met geld moet meenemen om wat van Intertoys te kunnen maken. ,,Er zal heel wat geld in het bedrijf gestoken moeten worden. Het is een uitgehold merk", luidt het. Door de felle concurrentie in de speelgoedbranche zag Intertoys zijn verkopen in tien jaar tijd halveren. Niet alleen internetwinkels, maar ook ketens als Kruidvat en Action hebben een groot deel van de markt van Intertoys ‘weggesnoept’.