Doorwerken in tijden van corona houdt de prijzen laag

Het lijkt zo’n simpele vraag: worden de boodschappen duurder door de virusuitbraak? Ik was deze week in de AD Ochtendshow en kreeg de vraag van iemand die op straat geïnterviewd werd.



Het is eigenlijk dezelfde vraag die economen wereldwijd bezig houdt. Alleen formuleren zij hem iets anders: ‘is dit een aanbodschok of is het een vraagschok?’ Een aanbodschok maakt de boodschappen duurder en een vraagschok maakt ze goedkoper. Ik denk dat het allebei is en daarom moeten ook alle registers open van zowel de centrale banken als overheden om een wereldwijde recessie te voorkomen.



Vanuit China zelf golfde er in eerste instantie in januari en februari een aanbodschok over de wereld. Het productiehuis China kwam stil te vallen - dan ontstaan er tekorten in van alles en nog wat. In Europa komt tussen de 10 en de 15 procent als eindproduct of als halffabricaat uit China. Dat is niet weinig, maar nog altijd beduidend minder dan Amerika importeert. Daar komt zo’n 30 tot 35 procent van de spullen uit China. Dit zou producten duurder moeten maken.