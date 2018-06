Draghi: aanpassing rente ECB zal niet overhaast worden gedaan

CPB: piek economi­sche groei voorbij

De economie van Nederland blijft zich gunstig ontwikkelen, maar de groeipiek ligt vermoedelijk achter ons. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw rapport over de groeiramingen. Volgens het planbureau blijft Nederland profiteren van gunstige omstandigheden in eigen land en van ,,prima groei" van de wereldhandel.