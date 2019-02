Drukte in winkels Intertoys: iedereen wil cadeaukaart inleveren ‘voordat het te laat is’

In de speelgoedwinkels van Intertoys is het deze woensdag drukker dan normaal. Veel klanten leveren hun cadeaukaarten in uit vrees voor een faillissement van de keten. Ondertussen voeren de curatoren overleg met eventuele overnamekandidaten.

Intertoys-woordvoerder David Brilleslijper benadrukt het nog maar eens: ,,Onze winkels blijven gewoon open. Ook bestellingen via onze webshop zijn niet in gevaar en worden geleverd.’’ Hij beaamt dat het deze woensdag, de dag nadat het uitstel van betaling is aangevraagd door de eigenaar, inderdaad behoorlijk druk is in de winkels. Veel mensen vertrouwen niet op een goede afloop voor het ruim veertig jaar oude bedrijf en verzilveren hun cadeaubonnen. ,,Komt bij dat we dinsdag ook nog eens een technische storing hadden en de cadeaukaarten tijdelijk niet konden worden ingeleverd. Dat heeft nog meer klanten aangezet om naar de winkel te komen.’’

Halvering omzet

Gisteren werd duidelijk dat Intertoys uitstel van betaling heeft aangevraagd. Volgens de grootste speelgoedketen van Nederland is de omzet de afgelopen tien jaar gehalveerd. De in 1976 opgerichte onderneming heeft veel last van consumenten die speelgoed online kopen of bij discounters als Action of Kruidvat. Nederland telt ongeveer 450 filialen, inclusief 100 winkels die in handen zijn van franchisers. Brilleslijper meldt dat de franchisers niet onder het uitstel van betaling vallen. ,,Nee, zij hebben eigen winkels en gebruiken onze merknaam. Wel worden ze voor het grootste deel door Intertoys bevoorraad.’’

Sommige franchisers benadrukken via sociale media dat ze hoe dan ook doorgaan. ‘Het uitstel van betaling en dus mogelijk faillissement van Intertoys Holland zal niet van invloed zijn op de Intertoys-speelgoedwinkel in Zaltbommel’, laat de familie Van Dalen weten op Facebook. Deze familie runt al 33 jaar een speelgoedwinkel. ‘Wij hebben genoeg mogelijkheden om te zorgen dat onze winkel goed gevuld blijft met mooi speelgoed. Wij geloven in onze eigen kracht en hebben groot vertrouwen in jullie als klant. Familiebedrijven denken in generaties, niet in kwartalen.’

Overnamekandidaten