Dubieuze cliënt blijft notaris bij: liquidatie van een onroerendgoedhandelaar

FNV: Nieuwe cao winkelper­so­neel is onaanvaard­baar

18 november De nieuwe cao voor de 170.000 medewerkers in winkels is onaanvaardbaar en de totstandkoming ervan is een ondermijning van het cao-stelsel. Dat zegt FNV in een reactie op het akkoord dat branchevereniging INretail sloot met vakbonden CNV Vakmensen, De Unie, AVV en RMU Werknemers.