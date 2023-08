Duitse industrie staat er slecht voor: ‘Duitse voetbal geeft ook weer hoe het is gesteld met economie’

Column Werkne­mersangst: een heel lelijk stukje van de arbeids­markt, maar het komt op veel plekken voor

Anne-Marije Buckens (34) heeft ruim tien jaar een bedrijf waarmee ze 50-plussers aan werk helpt. Deze week over werknemersangst, nadat een volledig georganiseerde Fly & Drive helemaal niet volgens verwachting verliep. ,,Niemand leek zich te herinneren wie de reis had geboekt of hoe met terugwerkende kracht zaken rechtgezet konden worden.”