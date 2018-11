Duitse marktwaakhond onderzoekt misbruik van positie door Amazon

Volgens het Bundeskartellamt zijn er aanwijzingen dat de webwinkelgigant met zijn Duitse site, die zich ook op Nederlandse klanten richt, andere bedrijven benadeelt. Dat zou neerkomen op concurrentievervalsing.



Veel winkeliers en producenten in Duitsland zijn voor hun onlineverkopen afhankelijk van Amazon als onlinemarktplaats. Tegelijkertijd verkoopt het bedrijf zelf ook tal van producten. Er zouden veel klachten zijn over misbruik van die dubbele rol door Amazon.



Het onderzoek spitst zich onder meer toe op gevallen waarin Amazon-accounts van verkopers werden geblokkeerd of geschrapt. Daarnaast nemen de Duitsers een aantal bepalingen in de contracten tussen verkopers en Amazon onder de loep.



Eerder dit jaar begon de Europese Commissie een onderzoek naar Amazon. Brussel wil vooral weten of het Amerikaanse bedrijf verkoopgegevens van concurrenten misbruikt.